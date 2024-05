Swati Maliwal ‘assault’ case: मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराएंगी आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल, तीस हजारी अदालत पहुंचीं, केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार पर केस

Highlights Swati Maliwal ‘assault’ case: मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को तीस हजारी अदालत पहुंचीं। Swati Maliwal ‘assault’ case: दिल्ली पुलिस की एक टीम के साथ पूर्वाह्न करीब 11 बजे अपने आवास से निकलीं। Swati Maliwal ‘assault’ case: पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और बिभव कुमार को आरोपी बनाया।

Swati Maliwal ‘assault’ case: आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल अपने साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा की गई कथित बदसलूकी के मामले में मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को तीस हजारी अदालत पहुंचीं। अधिकारियों ने बताया कि मालीवाल दिल्ली पुलिस की एक टीम के साथ पूर्वाह्न करीब 11 बजे अपने आवास से निकलीं। मालीवाल सोमवार सुबह यहां सिविल लाइन्स थाने में पहुंची थीं और उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट की थी।

#WATCH | AAP Rajya Sabha MP Swati Maliwal arrives at Tis Hazari Court in Delhi.



An FIR was registered in connection with the assault on her yesterday after she filed a complaint with the Police. Delhi CM Arvind Kejriwal's aide Bibhav Kumar has been named in the FIR. pic.twitter.com/VX4KggAQEW — ANI (@ANI) May 17, 2024

#UPDATE | The Delhi Police team returned from the Delhi Jal Board residence of Bibhav Kumar after it was not allowed to enter the premises. https://t.co/XaunzGeB4l — ANI (@ANI) May 17, 2024

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और बिभव कुमार को आरोपी बनाया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम आदमी पार्टी (आप) की सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मुद्दे पर नहीं बोलने के लिए शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आलोचना की और कहा कि वह इसके बजाय आरोपी बिभव कुमार के साथ ‘बेशर्मी’ से घूम रहे हैं। यहां भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीतारमण ने मांग की कि ‘आप’ संयोजक इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ें और माफी मांगें।

#WATCH | On AAP MP Swati Maliwal's assault case, Punjab Minister Harpal Singh Cheema says "The case is under investigation but I think Arvind Kejriwal's PS Bibhav ji is a good human being...He meets everyone with love and arranges our meeting with Arvind Kejriwal whenever we… pic.twitter.com/pezgBqpQP9 — ANI (@ANI) May 17, 2024

भाजपा की वरिष्ठ नेता ने नई दिल्ली लोकसभा सीट से उम्मीदवार सोमनाथ भारती समेत ‘आप’ के कई नेताओं के खिलाफ महिलाओं पर हमले के पूर्व के आरोपों का जिक्र करते हुए दावा किया कि दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि गांधी परिवार के सदस्य भारती को वोट देंगे, जिन पर अपनी गर्भवती पत्नी पर हमला करने का आरोप है।

उन्होंने कहा कि ‘आप’ सांसद संजय सिंह द्वारा मालीवाल मामले में कार्रवाई का वादा करने के एक दिन बाद आरोपी बिभव कुमार को केजरीवाल के साथ लखनऊ में देखा गया। उन्होंने कहा कि यह अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है कि केजरीवाल ने अपनी पार्टी की महिला सांसद पर हमले पर एक शब्द भी नहीं बोला है।

मालीवाल ने सोमवार को आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने उनके साथ मारपीट की। दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की और कुमार को मामले में आरोपी के रूप में नामजद किया।

मालीवाल से बदसलूकी मामले में बिभव कुमार राष्ट्रीय महिला आयोग के समक्ष नहीं हुए पेश

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित बदसलूकी के सिलसिले में शुक्रवार को राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के समक्ष पेश नहीं हुए। एनसीडब्ल्यू ने कुमार को सुबह 11 बजे आयोग के समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा था।

एनसीडब्ल्यू प्रमुख रेखा शर्मा ने कहा कि आयोग की एक टीम बृहस्पतिवार को कुमार को नोटिस देने उनके आवास पर गई थी, लेकिन वह घर पर नहीं थे। शर्मा ने संवाददाताओं से कहा, "कुमार की पत्नी ने नोटिस लेने से इनकार कर दिया। मेरी टीम आज फिर पुलिस के साथ उनके आवास पर गई और अगर वह कल तक (एनसीडब्ल्यू के समक्ष) पेश नहीं होते हैं, तो पूछताछ करने के लिए जाएंगे।"

पुलिस अधिकारियों ने बताया था कि सोमवार सुबह मालीवाल यहां सिविल लाइंस पुलिस थाने पहुंचीं और आरोप लगाया कि केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उन पर "हमला" किया।

एनसीडब्ल्यू ने मीडिया में प्रकाशित उस खबर का स्वत: संज्ञान लिया जिसका शीर्षक था "पूर्व डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव पर हमला करने का आरोप लगाया"। उन्होंने (मालीवाल) दावा किया कि कुमार ने मुख्यमंत्री के आवास पर उन पर बेरहमी से हमला किया। दिल्ली पुलिस ने मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में बृहस्पतिवार को एक प्राथमिकी दर्ज की। अधिकारियों ने बताया कि मामले में कुमार को आरोपी बनाया गया है।

