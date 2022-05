बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ का जताया आभार, कही ये बात

Highlights योगी ने कहा था कि कुल मिलाकर 294 विधानसभा क्षेत्रों में से 142 में हिंसा की 12,000 से अधिक घटनाएं हुईं। योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान या बाद में कोई हिंसा नहीं हुई, यह राज्य में अच्छी कानून व्यवस्था की स्थिति का एक उदाहरण है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को ट्वीट कर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। नंदीग्राम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने वाले अधिकारी ने राज्य में में चुनाव के बाद की हिंसा की 'कायराना' घटनाओं को उजागर करने के लिए आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया।

अधिकारी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "मैं माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को चुनाव के बाद की हिंसा की कायरतापूर्ण घटनाओं को उजागर करने के लिए, माननीय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के राज्य विधानमंडल को दिए गए अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए धन्यवाद देता हूं। एकजुटता के आपके शब्दों के लिए धन्यवाद।"

I earnestly extend my gratitudes to Hon'ble UP CM Shri @myogiadityanath ji for highlighting the dastardly WB post poll violence incidents, while speaking on the motion of thanks on the Hon'ble UP Governor's address to the state legislature.

Thank you for your words of solidarity. pic.twitter.com/4gIkhF8MUS