जादवपुर विश्वविद्यालय के छात्र की मौत पर बोले सुवेंदु अधिकारी- बहुराज्यीय हो गया है मामला, CBI-NIA के लिए उपयुक्त

कोलकाता: भारतीय जनता पार्टी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि जादवपुर विश्वविद्यालय में एक छात्र की मौत से संबंधित मामला अब बहु-राज्य बन गया है और केंद्रीय जांच ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी के लिए उपयुक्त है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीर के एक लड़के को गिरफ्तार किया गया और उसके आवासीय प्रमाणपत्र की स्थिति के बारे में पूछा गया।

जादवपुर विश्वविद्यालय के एक छात्र की मौत पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, "आज कश्मीर से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। उसे आवासीय प्रमाण पत्र किसने जारी किया? उन्हें ओबीसी ए प्रमाणपत्र कैसे मिला?...मामला अब बहु-राज्य बन गया है इसलिए यह सीबीआई और एनआईए के लिए उपयुक्त मामला है।"

