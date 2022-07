नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, 'उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए'

Highlights नूपुर शर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिल्ली पुलिस से भी कोर्ट का सवाल

बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है. पैगंबर पर टिप्पणी मामले में बीजेपी से निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा को अपने कथन के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए.

Supreme Court refuses to grant relief to suspended BJP leader Nupur for transferring all FIRs registered against her to Delhi. Nupur Sharma withdraws her plea from the Supreme Court. pic.twitter.com/96zewta6ny