मोहम्मद जुबैर को सीतापुर में दर्ज मामले में सुप्रीम कोर्ट से 5 दिनों की सशर्त जमानत, पर रहना होगा जेल में

Highlights अल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यूपी के सीतापुर में दर्ज मामले में अंतरिम जमानत। कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी रखीं, साथ ही स्पष्ट किया ये आदेश दिल्ली के मामले से संबंधित नहीं है।

नई दिल्ली: अल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में जमानत दे दी है। जुबैर की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी कि वह मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट पोस्ट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट ने ये भी कहा कि जुबैर बेंगलुरु या कहीं और किसी इलेक्ट्रोनिक सबूत के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।

कोर्ट मामले पर फिर पांच दिन बाद सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट से जुबैर को ये अंतरिम जमानत मिली है। इसके बावजूद जुबैर को जेल में ही रहना होगा क्योंकि दिल्ली में दर्ज केस भी अभी उन पर है।

सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही जुबैर की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर यूपी पुलिस को नोटिस दिया है। याचिका में जुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में यूपी पुलिस की ओर से दर्ज FIR को रद्द करने की मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था।

#UPDATE Interim bail to Zubair by SC granted for 5 days on the condition that he will not post any fresh tweets on the issue related to the case and not leave jurisdiction of Sitapur Magistrate's court