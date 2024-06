बारामती से लोकसभा चुनाव हारने वाली सुनेत्रा पवार ने राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन

Highlights राज्यसभा उपचुनाव 25 जून को होगा। विपक्षी दिग्गज शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी ने दिन में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाई। पिछले साल जुलाई में अजित पवार और आठ विधायकों के एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल होने के बाद एनसीपी टूट गई थी।

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा ने महाराष्ट्र के बारामती संसदीय क्षेत्र से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ लोकसभा चुनाव हारने के बाद गुरुवार को राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया।

राज्यसभा उपचुनाव 25 जून को होगा। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल कहते हैं, "पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्यों ने सर्वसम्मति से सुनेत्रा पवार को राज्यसभा सीट देने का फैसला किया है। मेरे सहित कई लोग वह सीट चाहते थे लेकिन चर्चा के बाद हमने फैसला किया है कि सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। मैं इस फैसले से बिल्कुल भी निराश नहीं हूं। हमने पार्टी के लिए यह फैसला लिया है।"

इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की पुणे इकाई ने एक प्रस्ताव पारित कर मांग की कि पार्टी अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजा जाए और उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाए। पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि राकांपा की पुणे इकाई के प्रमुख दीपक मानकर द्वारा इन मांगों का विवरण देते हुए लिखा गया एक पत्र अजीत पवार को भेजा गया है।

#WATCH | Maharashtra Minister Chhagan Bhujbal says "The party's core group members have unanimously decided to give the Rajya Sabha seat to Sunetra Pawar. Several people, including me wanted that seat but after discussions, we have decided that Sunetra Pawar should be sent to the… pic.twitter.com/86YlhUYEC9