Sukma Encounter: देश का सबसे खतरनाक नक्सली मुठभेड़ में ढेर, साथ में पत्नी की भी मौत; सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी

Sukma Encounter: माओवादी उग्रवाद गलियारे में सबसे अधिक प्रभावित जिलों में से एक सुकमा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

Sukma Encounter: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सुरक्षाबलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें इनामी नक्सली मारा गया है। एर्राबोर पुलिस स्टेशन के घने जंगल वाले इलाके से रुक-रुक कर गोलीबारी की खबर है। यह मुठभेड़ सुबह 6 बजे छत्तीसगढ़-आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर पश्चिम गोदावरी जिले के मरुद पल्ली के जंगलों में हुई। सूत्रों के मुताबिक, मुठभेड़ में नक्सली हिडमा मारा गया है। 

उसकी लाश की पहचान नहीं हो पाई है। आंध्र प्रदेश-छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और माओवादी कैडर के बीच भीषण मुठभेड़ के बाद छह नक्सलियों की लाशें बरामद की गई हैं। यह गोलीबारी घने जंगल वाले इलाके में हुई, जहां कथित तौर पर माओवादी कैंप कर रहे थे।

मरने वालों में हिडमा की पत्नी, राजे उर्फ ​​रजक्का भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक, सुरक्षा बलों के कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू करने के बाद गोलीबारी शुरू हुई।

इलाके में माओवादी कैडर की मौजूदगी के पक्के खुफिया इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा टीमों ने मिलकर तलाशी शुरू की थी। 

जानकारी के मुताबिक, टॉप माओवादी कमांडर माडवी हिडमा, जिस पर सिक्योरिटी फोर्स और आम लोगों पर कम से कम 26 बड़े हमलों की साजिश रचने का आरोप है, आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में एक एनकाउंटर में मारा गया है। यह फायरिंग आंध्र प्रदेश-छत्तीसगढ़-तेलंगाना ट्राई-जंक्शन के पास हुई, यह इलाका माओवादियों की घनी एक्टिविटी के लिए जाना जाता है।

अब तक छह बागियों की लाशें बरामद की गई हैं, और ऑपरेशन जारी है। हिडमा, जिसका जन्म 1981 में सुकमा में हुआ था और जिस पर 50 लाख रुपये का इनाम था, CPI (माओवादी) के सबसे असरदार नेताओं में से एक था।

