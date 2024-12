Sukhbir Singh Badal Golden Temple: एक हाथ में भाला थामे, नीली वर्दी पहन सुखबीर सिंह बादल बने स्वर्ण मंदिर के 'सेवादार', देखें वीडियो

Highlights पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने बर्तन धोए। ‘‘गलत कामों’’ को स्वीकार किया गया था। बादल और ढींढसा के गले में छोटे-छोटे बोर्ड लटकाए गए थे।

Sukhbir Singh Badal Golden Temple: सिख धर्मगुरुओं द्वारा सुखबीर सिंह बादल को ‘तनखैया’ (धार्मिक कदाचार का दोषी) घोषित किए जाने के एक दिन बाद शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता ने मंगलवार को यहां स्वर्ण मंदिर के बाहर 'सेवादार' के तौर पर काम किया। एक हाथ में भाला थामे, 'सेवादार' की नीली वर्दी पहने बादल अपनी व्हीलचेयर पर स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर काम करते दिखे। उनका एक पैर टूटा हुआ है। अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को भी यही सजा मिली है। वह भी अधिक उम्र के कारण व्हीलचेयर पर थे जबकि पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया ने बर्तन धोए।

#WATCH | Punjab: SAD leaders Daljit Singh Cheema, Bikram Singh Majithia and Maheshinder Singh Grewal clean toilets at the Golden Temple in Amritsar, as part of the religious punishment announced by the Akal Takht yesterday. pic.twitter.com/RfoO3N5ZFI