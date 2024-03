Lok Sabha Elections 2024: सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार बने नए चुनाव आयुक्त, अधीर रंजन चौधरी ने किया दावा, बोले- "चयन प्रक्रिया में खामियां..."

Lok Sabha Elections 2024: चुनाव आयुक्त चुनने के लिए चयन समिति की बैठक में गुरुवार को शामिल होने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात की। उन्होंने दो नए चुनाव आयुक्त के नाम का ऐलान किया जिसमें सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार शामिल हैं। अधीर रंजन का कहना है कि उनके पास बहुमत है। अधीर रंजन ने प्रक्रिया से असंतोष जताते हुए कहा, "उन्होंने मुझे 212 नाम दिए थे लेकिन नियुक्ति से 10 मिनट पहले उन्होंने मुझे फिर से सिर्फ छह नाम दिए। मुझे पता है कि सीजेआई वहां नहीं हैं, सरकार ने ऐसा कानून बनाया है कि सीजेआई हस्तक्षेप नहीं करते हैं और केंद्र सरकार एक अनुकूल नाम चुन सकती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह मनमाना है लेकिन जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें कुछ खामियां हैं।"

#WATCH | After the meeting of selection committee to pick the Election Commissioner, the Leader of Congress in Lok Sabha, Adhir Ranjan Chowdhury says, "In this committee, govt has the majority....One Mr Kumar from Kerala and one Mr B. Sandhu from Punjab have been selected as… pic.twitter.com/lZrZwFGhyz