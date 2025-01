'शीश महल के लिए इतना बड़ा घोटाला': भाजपा के 'विज्ञापन बाबा' का अरविंद केजरीवाल पर तंज

Highlights भाजपा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्हें ‘विज्ञापन बाबा’ करार दिया संबित पात्रा ने कहा, अरविंद केजरीवाल को आज से 'विज्ञापन बाबा' कहा जाना चाहिए भाजपा ने सीएम आवास के नवीनीकरण को लेकर केजरीवाल पर निशाना साधा

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक को ‘विज्ञापन बाबा’ करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा, "अरविंद केजरीवाल को आज से 'विज्ञापन बाबा' कहा जाना चाहिए... दिल्ली सरकार ने 'बिजनेस ब्लास्टर्स' योजना के लिए कुल ₹54 करोड़ खर्च किए। हालांकि, योजना के विज्ञापन पर ₹80 करोड़ खर्च हुए।" एएनआई ने पात्रा के हवाले से बताया, "सीएजी ने उल्लेख किया है कि योजना के विज्ञापन पर खर्च योजना के खर्च से 1.5 गुना अधिक था... दूसरी योजना में 1.9 करोड़ रुपये निवेश किए गए। हालांकि, विज्ञापन पर 27.9 करोड़ रुपये खर्च किए गए।"

भाजपा सांसद ने सीएम आवास के नवीनीकरण को लेकर फिर केजरीवाल पर निशाना साधा। पात्रा ने कहा, "सीएजी रिपोर्ट के अनुसार, 17 मार्च 2020 को दिल्ली के पीडब्ल्यूडी ने प्रस्ताव दिया था कि अरविंद केजरीवाल के आवास का पुनर्निर्माण किया जाना था। पीडब्ल्यूडी ने इमारत को ध्वस्त करने और एक मंजिल जोड़ने का प्रस्ताव दिया। हैरानी की बात यह है कि सिर्फ एक दिन में पीडब्ल्यूडी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया।" नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू की रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के आवास, जिसे 'शीश महल' कहा जाता है, के जीर्णोद्धार की कुल लागत 33.66 करोड़ रुपये थी।

पात्रा ने कहा, जीर्णोद्धार की अनुमानित लागत 7.61 करोड़ रुपये थी। लेकिन टेंडर 8.62 करोड़ रुपये में निकला, यानी टेंडर की लागत 13.21% अधिक थी...यह काम 2022 में 33.66 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ। यानी लागत अनुमानित राशि से 342.31% अधिक थी। अरविंद केजरीवाल के 'शीश महल' के लिए इतना बड़ा घोटाला किया गया...सीएजी ने टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाए।"

