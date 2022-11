सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, "सीजेआई के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी की गैर-हाजिरी जाहिर तौर पर अहंकार है"

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के शपथ समारोह में पीएम मोदी की गैर-हाजिरी पर उठाया सवाल स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी की गैर-हाजिर को ऐतिहासिक तौर पर अप्रत्याशित करार दिया है स्वामी ने कहा कि इसके लिए खुद पीएम मोदी को स्पष्टीकरण देते हुए माफी मांगनी चाहिए

दिल्ली: सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के शपथग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गैर-हाजिरी को ऐतिहासिक तौर पर अप्रत्याशित करार देते हुए कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा के पक्ष में प्रचार के लिए राजधानी दिल्ली में नहीं है।

इसी मसले को मुद्दा बनाते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा, "मेरे पास जो जानकारी है, उससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज राष्ट्रपति भवन में सीजेआई के शपथ ग्रहण समारोह में मोदी की गैर-हाजिरी स्पष्ट तौर से उनके अहंकार को दर्शा रहा है। इसे तब तक भारतीय संविधान और गरिमा का अपमान समझा जाएगा, जब तक कि खुद मोदी स्पष्टीकरण देते हुए या फिर माफी मांगते हुए सामने नहीं आते हैं। उनके इस कृत्य की निंदा की जानी चाहिए।"

