Bharat Jodo Nyay Yatra: पश्चिम बंगाल के मालदा में राहुल गांधी की कार पर पथराव, शीशा टूटा, देखें वीडियो

Highlights राहुल गाधी के काफिले पर हमले की खबर सामने आई है घटना के दौरान कार का शीशा टूट गया ये घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई

Bharat Jodo Nyay Yatra: भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले राहुल गाधी के काफिले पर हमले की खबर सामने आई है। उनकी कार पर बुधवार (31 जनवरी 2023) को पथराव हुआ। बताया गया कि घटना के दौरान कार का शीशा टूट गया। पत्थर लगने से कोई घायल हुआ या नहीं, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है।

ये घटना पश्चिम बंगाल के मालदा में हुई। पश्चिम बंगाल में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कार को हुए नुकसान पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने चिंता जताते कहा कि हो सकता है कि भीड़ के बीच पीछे से किसी ने पथराव किया हो। उन्होंने कहा कि पुलिस बल इसे नजरअंदाज कर रहा है। नज़रअंदाज़ करने से बहुत कुछ हो सकता है। ये छोटी सी घटना है लेकिन कुछ हो भी सकता था।

#WATCH | On damages to Congress MP Rahul Gandhi's car during his Bharat Jodo Nyay Yatra in Malda (West Bengal), Congress MP Adhir Ranjan Chowdhury says, "Maybe someone at the back pelted a stone amid the crowd...Police force is overlooking that. A lot can happen due to… pic.twitter.com/xHxw2Boi9c