Stampede at Bandra Station: दिवाली से पहले मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर मची भगदड़, 9 यात्री घायल

Highlights बांद्रा-गोरखपुर एक्सप्रेस के रवाना होने से पहले भगदड़ मच गई भाभा अस्पताल में इलाज करा रहे घायल सात की हालत स्थिर, दो गंभीर रूप से घायल

Stampede at Bandra Station: दिवाली और छठ पर्व से पहले मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर बड़ा हादसा हो गया है। बांद्रा टर्मिनस स्टेशन पर भगदड़ की घटना में कम से कम नौ लोग घायल हो गए। यह घटना सुबह 5.56 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बांद्रा-गोरखपुर एक्सप्रेस के रवाना होने से पहले हुई। घायलों को भाभा अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कहा कि दिवाली से पहले त्योहारी भीड़ के कारण भगदड़ मची। सात लोगों की हालत स्थिर है, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हैं।

#Stampede report from #Bandra Railway station, Mumbai. 9 injured

As per preliminary information from BMC's disaster management, 9 people are injured due to the rush at Bandra terminus for Bandra - #Gorakhpur express #Train around 3am. #Mumbai#maharashtrapic.twitter.com/7D4VYAOyhb