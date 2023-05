स्टालिन ने कर्नाटक चुनाव में भाजपा को मिली हार पर कहा, "द्रविड़ भूमि से साफ हुआ भाजपा का पत्ता"

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: May 14, 2023 07:49 AM

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कर्नाटक में भाजपा की हार पर कहा कि द्रविड़ परिवार की जमीन से भाजपा का उखड़ना विपक्षी दलों को 2024 के चुनाव को लेकर भारी संकेत है।

फाइल फोटो