Sri Lanka Crisis: हरसंभव मदद करने की कोशिश, विदेश मंत्री जयशंकर बोले-अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं

तिरुवनंतपुरमः विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत सरकार हमेशा से श्रीलंका का समर्थन करती रही है और वह आर्थिक संकट का सामना कर रहे अपने पड़ोसी देश की हरसंभव मदद करने की कोशिश कर रही है।

जयशंकर ने श्रीलंका की मौजूदा स्थिति के परिणामस्वरूप शरणार्थी संकट की आशंका से भी इनकार किया। केरल के तीन दिवसीय दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री ने तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे के बाहर संवाददाताओं से कहा, "हम श्रीलंका का हमेशा से समर्थन करते रहे हैं। हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और हमने हमेशा ही संकट के समय उनकी बहुत मदद की है।"

श्रीलंका में मौजूदा आर्थिक संकट के सवाल पर जयशंकर ने कहा, "वे अभी अपनी समस्याओं को कम करने के लिए कुछ कदम उठा रहे हैं, इसलिए हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वे क्या करते हैं।" यह पूछे जाने पर कि क्या कोई शरणार्थी संकट है, विदेश मंत्री ने कहा, "फिलहाल अभी कोई शरणार्थी संकट नहीं है।"

Thiruvananthapuram, Kerala | We have been supportive of Sri Lanka, are trying to help and have always been helpful. They are working through their problem, we will see what happens. There is no refugee crisis right now: S Jaishankar, EAM upon his Kerala arrival pic.twitter.com/6oManS6EVt — ANI (@ANI) July 10, 2022

जयशंकर से संवाददाताओं ने उनके दौरे का कारण भी पूछा, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि इस दौरे के कई कारण हैं। उन्होंने कहा कि वह यहां अपने पार्टी सहयोगियों के साथ समय बिताना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि वे कैसे काम कर रहे हैं तथा केरल में क्या हो रहा है।

#WATCH | Protestors reach the grounds of Presidential palace in Colombo, Sri Lanka



It's time that we got all our stolen money back to this country. The ACs were running in Presidential palace while people didn't have electricity in their homes: A local



(Source: Reuters) pic.twitter.com/YZE0N6udWu — ANI (@ANI) July 10, 2022

केरल में भाजपा की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि पार्टी की स्थिति पूरे देश में ही बेहतर है। उन्होंने कहा, "इसमें कहीं भी कोई अपवाद नहीं है। लेकिन हम हमेशा कोशिश करेंगे और पार्टी के लिए संभावनाओं को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे।"

#WATCH | Protestors tour the grounds, have lunches at Presidential palace in Colombo, Sri Lanka



We are free of corruption now, it is peaceful. Came here to celebrate with family, children. We are all having lunch here in the Presidential palace: A local pic.twitter.com/iIz8YceW6C — ANI (@ANI) July 10, 2022

भारत ने संकटग्रस्त श्रीलंका को दिया 44,000 टन यूरिया

भारत ने भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया मुहैया कराया है। भारतीय उच्चायोग ने यहां बताया कि श्रीलंका के किसानों को समर्थन और खाद्य सुरक्षा के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए जारी प्रयासों की तहत यह मदद दी गई है। श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले ने कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा से मुलाकात कर उन्हें 44,000 टन से अधिक यूरिया आने की जानकारी दी।

#WATCH | Protestors tour grounds, have lunches, enjoy gym-time at Presidential palace in Colombo, Sri Lanka pic.twitter.com/yUqtracq8t — ANI (@ANI) July 10, 2022

भारतीय उच्चायोग ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘उच्चायुक्त ने श्रीलंका के कृषि मंत्री से मुलाकात की और उन्हें भारत की तरफ से श्रीलंका को दी गई ऋण सुविधा के तहत आपूर्ति किए गए 44,000 टन से अधिक यूरिया के बारे में बताया।’’ उच्चायुक्त ने जोर देकर कहा कि भारत की तरफ से यह सहायता श्रीलंका के किसानों समेत लोगों का समर्थन करने और देश के नागरिकों की खाद्य सुरक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

#WATCH | Country is free of corruption, everything is peaceful. Came here to celebrate with family & children. We are all having lunch here in the Presidential palace: A local in Colombo, Sri Lanka pic.twitter.com/eauC30O6mn — ANI (@ANI) July 10, 2022

