Sri Lanka Crisis: श्रीलंका के घटनाक्रम पर करीबी नजर, अरिंदम बागची ने कहा-3.8 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की सहायता दी...

Highlights फोर्ट इलाके में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में धावा बोल दिया था। कठिन दौर से उबरने की कोशिश की है। संवैधानिक मार्ग के माध्यम से समृद्धि और प्रगति की आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं।

Sri Lanka Crisis: कोलंबो में तेजी से हो रहे घटनाक्रम पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में भारत ने रविवार को कहा कि वह श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा है क्योंकि वे लोकतांत्रिक तरीकों, मूल्यों और संवैधानिक मार्ग के जरिये समृद्धि और प्रगति के लिए अपनी आकांक्षाओं को साकार करना चाहते हैं।

विदेश मंत्रालय (एमईए) के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत श्रीलंका के घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है और वह उन कई चुनौतियों से अवगत है, जिनका देश और उसके लोग सामना कर रहे हैं। श्रीलंका में राष्ट्रपति राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए शनिवार को प्रदर्शनकारियों ने मध्य कोलंबो के कड़ी सुरक्षा वाले फोर्ट इलाके में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास में धावा बोल दिया था।

India always stood by Sri Lanka, no refugee crisis right now: Jaishankar



Read @ANI Story | https://t.co/vZhIyf4W8F#Jaishankar#India#SriLankaProtestspic.twitter.com/ZZAv69WmEU