अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह की जेल से जासूसी कैमरा और स्मार्टफोन हुआ बरामद, मचा हड़कंप

डिब्रूगढ़: एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन में, अत्यधिक सुरक्षित असम की डिब्रूगढ़ जेल में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) सेल में कई अनधिकृत गतिविधियों का पता चला, जहां अलगाववादी नेता और "वारिस पंजाब डे" प्रमुख अमृतपाल सिंह और उनके सहयोगी वर्तमान में बंद हैं। असम पुलिस के डीजीपी जीपी सिंह विकास की पुष्टि करने के लिए एक्स प्लेटफॉर्म पर गए। उन्होंने कहा कि तलाशी अभियान में एनएसए सेल से एक जासूसी कैमरा, एक स्मार्टफोन, एक कीपैड फोन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हेडफोन और स्पीकर, एक स्मार्टवॉच और कई अन्य चीजों सहित कई अनधिकृत वस्तुओं की बरामदगी हुई। उन्होंने आगे कहा कि सभी बरामद वस्तुओं को जेल कर्मचारियों द्वारा कानूनी रूप से जब्त कर लिया गया था और इन वस्तुओं के स्रोत की फिलहाल जांच की जा रही है।

एक्स को बताते हुए, राज्य के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा, “डिब्रूगढ़ जेल, असम में एनएसए बंदियों का संदर्भ - एनएसए सेल में होने वाली अनधिकृत गतिविधियों के बारे में सूचना मिलने पर, एनएसए ब्लॉक के सार्वजनिक क्षेत्र में अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। अनधिकृत गतिविधियों की पुष्टि के इनपुट प्राप्त हुए, जिसके आधार पर जेल कर्मचारियों ने आज सुबह एनएसए सेल के परिसर की तलाशी ली, जिससे सिम के साथ स्मार्टफोन, कीपैड फोन, कीबोर्ड के साथ टीवी रिमोट, स्पाई-कैम पेन, पेन ड्राइव, ब्लूटूथ हेडफोन और स्पीकर बरामद हुए। स्मार्ट घड़ी जिसे जेल कर्मचारियों ने कानूनी तौर पर जब्त कर लिया। इन अनधिकृत वस्तुओं के स्रोत और इन्हें शामिल करने के तरीके का पता लगाया जा रहा है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।''

