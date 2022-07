दिल्ली से दुबई जा रहे स्पाइसजेट विमान की अचानक कराची में कराई गई लैंडिंग, जाने क्या है पूरा मामला

Highlights दिल्ली से दुबई जा रहे एक विमान को मंगलवार को पाकिस्तान के कराची में लैंड कराया गया। इंडिकेटर लाइट में आई खराबी के कारण कराची में उतारना पड़ा विमान। स्पाइसजेट के अनुसार दूसरे विमान को कराची भेजा जा रहा है जो यात्रियों को लेकर वहां से दुबई रवाना होगा।

नई दिल्ली: स्पाइसजेट की दिल्ली से दुबई जा रहे एक विमान को पाकिस्तान के कराची में लैंड कराया गया है। सामने आई जानकारी के अनुसार स्पाइसजेट की B737 एयरक्राफ्ट (SG-11) को एक इंडिकेटर लाइट में आई खराबी के कारण कराची में उतारना पड़ा। विमान सुरक्षित तरीके से लैंड कर गया और सभी यात्री और क्रू-सदस्य सुरक्षित हैं। स्पाइसजेट की ओर से भी इस मामले में एक बयान जारी किया गया है।

#UPDATE | SpiceJet B737 aircraft operating flight SG-11 (Delhi-Dubai) was diverted to Karachi due to an indicator light malfunctioning. The aircraft landed safely in Karachi and passengers were safely disembarked: SpiceJet Spokesperson