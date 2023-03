उमेश पाल मर्डर केस में सपा नेता रामगोपाल यादव ने की भविष्यवाणी, कहा- अतीक के 2 बेटे में से एक को एकाध दिन बाद मार दिया जाएगा

Highlights पुलिस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए सपा नेता ने कहा कि हमारा संविधान लोगों को जीने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है सपा सांसद ने उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस एनकाउंटर को फर्जी बताया कहा- जब व्यवस्था बदलेगी तो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद राम गोपाल यादव ने बड़ी भविष्यवाणी की है। मंगलवार को उन्होंने कहा है कि बाहुबली अतीक अहमद के 2 बेटों में से एक को कुछ दिनों बाद मार दिया जाएगा।

दरअसल वे इस केस में हुए दो आरोपियों के एनकाउंटर को लेकर ऐसा बोल रहे थे। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करने के दौरान शिवपाल ने कहा, जब उन्हें (पुलिस को) वास्तविक अपराधी नहीं मिल रहे हैं, तो वे ऊपर से दबाव में हैं। वे जिसे भी पाएंगे मार देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अतीक अहमद के 2 बेटों को पकड़ने वाली हैं, उनमें से एक को कुछ दिनों में मार दिया जाएगा"

पुलिस एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए सपा नेता ने कहा कि हमारा संविधान लोगों को जीने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। विधि सम्मत के अलावा, आप किसी के जीवन को नहीं छीन सकते। सीधे पुलिस एनकाउंटर में कोई मारा जा रहा है तो कोई नहीं, लेकिन पुलिस पकड़कर एनकाउंटर करे, तो यह दंडनीय अपराध है।

सपा नेता ने आगे कहा कि आज नहीं तो कल जब कोई दूसरी व्यवस्था बनेगी तो ये जो फर्जी एनकाउंटर करने वाले लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा। ऐसा एकबार नहीं, दर्जनों बार हुआ है। इसमें नेता सब बच जाते हैं। अधिकारी फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद की पत्नी कोर्ट में यह लिखित रूप से कह चुकी हैं कि मेरे दो बच्चों को पुलिस पकड़ लेगी और एनकाउंटर कर देगी। अब एनकाउंट होगा तो वह फर्जी होगा।

#WATCH | On encounters in Prayagraj in Umesh Pal murder case, SP MP Ram Gopal Yadav says, "When they're not getting actual culprits, they're under pressure from the top. They'll kill whoever they can find...They nabbed Atiq Ahmed's 2 sons,one of them will be killed in a few days" pic.twitter.com/S2CaL1xHfz