Mulayam Singh Yadav: मुलायम सिंह की तबीयत बिगड़ी, मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती, अखिलेश और डिंपल पहुंचे

गुरुग्रामः समाजवादी पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादवगुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती हैं और उनकी हालत स्थिर है। वरिष्ठ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। सपा प्रमुख और पुत्र अखिलेश यादव और उनकी डिंपल यादव पहुंच गईं हैं।

सपा की राज्य इकाई के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सिंह के परिवार के सदस्य गुरुग्राम पहुंच रहे हैं। सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव पहले से वहां मौजूद हैं। अस्पताल के सूत्रों ने कहा कि कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉ. नितिन सूद और डॉ. सुशील कटारिया की निगरानी में 82 वर्षीय सिंह का इलाज किया जा रहा है।

#UPDATE | Former UP CM and SP leader Mulayam Singh Yadav is admitted to the ICU of Medanta Hospital, Gurugram and his condition is stable. He is being treated under the supervision of senior doctors: Samajwadi Party pic.twitter.com/dzoU5bGs3G