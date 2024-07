Sonu Sood: हीरो से बने जीरो!, सोनू सूद ने योगी बाबा पर चलाया था तीर...

Highlights सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए सोनू सूद यूपी सरकार के इस आईडिया पर उठाई थी ऊंगली ट्रोल होने के बाद पोस्ट कर मांगी माफी

Sonu Sood: फिल्स स्टार सोनू सूदसोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं। जो कल तक कोविड के दौरान किए गए कार्यों के लिए हीरो थे, वह एक पोस्ट की वजह से जीरो बन गए हैं। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा है। दरअसल, सोनू सूद को ट्रोल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सोनू ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस आइडिया पर ऊंगली उठाई जो कांवड यात्रा के दौरान लागू होगा।

There should be only one name plate on every shop : “HUMANITY” 🇮🇳