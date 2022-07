कर्नाटकः कांग्रेस ने पांच नए राष्ट्रीय सचिव नियुक्ति किए, रणदीप सुरजेवाला के साथ करेंगे काम, इन नेताओं को हटाया, देखें लिस्ट

Highlights महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ संबद्ध होंगे। कर्नाटक में अगले साल के मध्य में विधानसभा चुना होना है। कुलदीप राय शर्मा और रमिंदर सिंह आवला को एआईसीसी के सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त किया है।

नई दिल्लीः कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। यहां पर मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच है। कांग्रेस ने शनिवार को पांच नए राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति की, जो पार्टी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ संबद्ध होंगे।

पार्टी के संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल के अनुसार, कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डी श्रीधर बाबू, पीसी विष्णुनाथ, रोजी एम जॉन,मयूर जयकुमार और अभिषेक दत्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया।

Congress approves the constitution of Political Affairs Committee of Karnataka Pradesh Congress Committee, as follows, with immediate effect.



PCC president - DK Shivakumar

CLP leader - Siddaramaiah

LOP Rajya Sabha - Mallikarjun Kharge

Campaign Committee chairman - MB Patil pic.twitter.com/IZzyoIl5UP