सोनम वांगचुक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था, बांग्लादेश गया था: लद्दाख पुलिस प्रमुख

By रुस्तम राणा | Updated: September 27, 2025 16:04 IST2025-09-27T15:32:06+5:302025-09-27T16:04:25+5:30

लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, डीजीपी जामवाल ने खुलासा किया कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर वांगचुक के संपर्क में था।

लेह:लद्दाख के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) एसडी सिंह जामवाल ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर भूख हड़ताल का नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के पाकिस्तान से संबंध हैं और उन्होंने पड़ोसी देशों की उनकी यात्राओं पर चिंता जताई। लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, डीजीपी जामवाल ने खुलासा किया कि पुलिस ने एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर वांगचुक के संपर्क में था।

लद्दाख के पुलिस महानिदेशक ने कहा, "हमने हाल ही में एक पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति को गिरफ़्तार किया है जो रिपोर्टिंग कर रहा था। हमारे पास इसका रिकॉर्ड है। वह (सोनम वांगचुक) पाकिस्तान में डॉन के एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था। वह बांग्लादेश भी गया था। इसलिए, उस पर बड़ा सवालिया निशान है। जाँच की जा रही है।" जामवाल ने वांगचुक पर 24 सितंबर की घटनाओं के दौरान लेह में हिंसा भड़काने का भी आरोप लगाया।

प्रदर्शनकारियों द्वारा हिंसा और आगजनी की गई, जिसमें स्थानीय भाजपा कार्यालय और कुछ वाहनों में आग लगा दी गई, जिससे कम से कम चार लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 अन्य घायल हो गए। सरकार ने वांगचुक को अशांति के लिए ज़िम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि उनके "भड़काऊ बयानों" और अधिकारियों व लद्दाखी प्रतिनिधियों के बीच चल रही बातचीत से नाखुश "राजनीति से प्रेरित" समूहों की कार्रवाइयों ने प्रदर्शनकारियों को भड़काया।

गृह मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वांगचुक द्वारा अरब स्प्रिंग और नेपाल में जेन-जेड आंदोलन का ज़िक्र करने से भीड़ भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप लेह स्थित स्थानीय भाजपा कार्यालय और कुछ सरकारी वाहनों में आग लगा दी गई। डीजीपी जामवाल ने कहा, "सोनम वांगचुक का भड़काने का इतिहास रहा है। उन्होंने अरब स्प्रिंग, नेपाल और बांग्लादेश का ज़िक्र किया है। एफसीआरए उल्लंघन के लिए उनके द्वारा किए गए धन की जाँच चल रही है।"

लेह में हुई अशांति में विदेशी हाथ होने के सवाल पर, पुलिस प्रमुख ने कहा, "जांच के दौरान दो और लोग पकड़े गए। अगर वे किसी साज़िश का हिस्सा हैं, तो मैं नहीं कह सकता। इस जगह पर नेपाली लोगों के मज़दूरी करने का इतिहास रहा है, इसलिए हमें जाँच करनी होगी।" डीजीपी जामवाल ने कहा कि भड़काऊ भाषण "तथाकथित पर्यावरण कार्यकर्ताओं" द्वारा दिए गए थे, जिसके कारण लद्दाख में हिंसा हुई। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जामवाल ने कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर केंद्र के साथ बातचीत को पटरी से उतारने का आरोप लगाया। 

