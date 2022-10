5G: दिल्ली में बैठे पीएम मोदी ने यूरोप में किया कार का टेस्ट ड्राइव, तस्वीरें हुई वायरल

Highlights 5G सेवा को लेकर पीएम मोदी की एक फोटो खूब वायरल हो रही है। 5G सेवा को लेकर पीएम मोदी की एक फोटो खूब वायरल हो रही है। पीएम मोदी के इस फोटो को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शेयर किया है।

5G India PM Modi Launch: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में 5जी को लॉन्च करते हुए दिल्ली के प्रगति मैदान में बैठकर यूरोप के एक कार का टेस्ट ड्राइव किया है। इस टेस्ट ड्राइव की एक फोटो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शेयर किया है।

आपको बता दें कि आज प्रगति मैदान से भारत में 5जी की सेवा को लॉन्च किया गया है। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने यह वादा किया है कि दिसंबर 2023 तक देश के हर कोने में 5जी की सेवा को पहुंचा दिया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्वीटर हैंडल पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें पीएम मोदी एक कार का टेस्ट ड्राइव कर रहे है। वे दिल्ली के प्रगति मैदाम में बैठकर यूरोप के एक शहर में एक कार का टेस्ट ड्राइव कर रहे है।

India driving the world.



PM @NarendraModi ji tests driving a car in Europe remotely from Delhi using India’s 5G technology. pic.twitter.com/5ixscozKtg