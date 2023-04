सिक्किम में नाथूला के पास बड़ा हिमस्खलन, 6 लोगों की मौत, कई पर्यटकों के फंसे होने की आशंका

गंगटोक: सिक्किम में गंगटोक को नाथूला से जोड़ने वाले जवाहरलाल नेहरू रोड के पास बड़ा हिमस्खलन हुआ है। इस घटना में 6 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, कई पर्यटकों के फंसे होने की बात सामने आई है। नॉर्थईस्ट नाऊ डॉट इन की एक रिपोर्ट के अनुसार आशंका है कि हिमस्खलन के समय करीब 100 से ज्यादा पर्यटक वहां मौजूद थे। इनमें से कई बर्फ में फंसे हुए हैं।

सामने आई जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर 12.30 के करीब यह हिमस्खलन हुआ। कुछ लोगों को करीबी आर्मी अस्पताल में भी भर्ती कराये जाने की जानकारी सामने आई है। फिलहाल घटना के बाद बचाव-कार्य जारी है। पीटीआई के अनुसार घटना में 11 लोग घायल हुए हैं। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 लोगों को बचाया जा चुका है।

