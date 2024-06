Sikkim election results 2024: सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की आंधी में भाजपा और कांग्रेस साफ, जीरो पर आउट, एसकेएम को 32 में से 31 सीट

Highlights Sikkim election results 2024 Live: भाजपा और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। Sikkim election results 2024 Live: कृष्णा कुमार राय ने नामची-सिंघीथांग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत लिया। Sikkim election results 2024 Live: 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीट पर जीत दर्ज की है।

Sikkim election results 2024 Live: सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) रविवार को लगातार दूसरी बार सिक्किम में सत्ता में लौटी है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की आंधी में भाजपा और कांग्रेस साफ हो गई और जीरो पर आउट हो गई। भाजपा और कांग्रेस का खाता नहीं खुला। 32 सदस्यीय विधानसभा में 31 सीट पर जीत दर्ज की है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि 2019 तक राज्य में लगातार 25 साल तक शासन करने वाले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) ने महज एक सीट जीती है।

Counting of votes for the Sikkim Assembly Elections concludes; Sikkim Krantikari Morcha (SKM) led by CM Prem Singh Tamang sweeps the elections, bags 31 seats out of 32 Assembly seats. Sikkim Democratic Front gets 1 seat. pic.twitter.com/qLleouDiPz

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग की पत्नी कृष्णा कुमार राय ने रविवार को नामची-सिंघीथांग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत लिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) की उम्मीदवार कृष्णा राय ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी एवं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) के उम्मीदवार बिमल राय को 5,302 मतों से हराया।

एसकेएम उम्मीदवार को 7,605 वोट मिले, जबकि एसडीएफ उम्मीदवार को 2,605 वोट मिले। ‘सिटिजन एक्सन पार्टी-सिक्किम’ के महेश राय को 136 और भारतीय जनता पार्टी की अरुणा मांगेर को 233 मत मिले। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) रविवार को लगातार दूसरी बार सिक्किम में सत्ता में लौटी और उसने 32-सदस्यीय विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया।

मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने रहेनोक सीट पर 7,000 से अधिक मतों से जीत हासिल की। वह सोरेंग चाकुंग निर्वाचन क्षेत्र में भी आगे हैं। एसडीएफ अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग दोनों सीटों पर हार गए हैं। उन्होंने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था। सिक्किम में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण के साथ ही विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था।

सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (एसडीएफ) सुप्रीमो पवन कुमार चामलिंग रविवार को पोकलोक-कामरंग और नामचेयबुंग विधानसभा सीट हार गए। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पोकलोक-कामरंग सीट पर चामलिंग ‘सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा’ (एसकेएम) के उम्मीदवार भोजराज राय से 3,063 मत से हार गए।

अधिकारियों ने बताया कि राय को 8,037 वोट मिले, जबकि चामलिंग को 4,974 वोट मिले। चामलिंग नामचेयबुंग विधानसभा क्षेत्र में एसकेएम उम्मीदवार राजू बसनेत से 2,256 मत से हार गए। बसनेत को 7,195 और चामलिंग को 4,939 मत मिले। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (एसकेएम) ने 32 सदस्यीय विधानसभा में लगातार दूसरी बार हिमालयी राज्य की सत्ता में वापसी की।

Sikkim Krantikari Morcha (SKM) led by CM Prem Singh Tamang, retains power in the Sikkim Assembly Elections as it crosses the majority mark of 17 out of 32 Assembly seats.



SKM won 18 seats and is leading on 13 seats. The counting of votes is underway. pic.twitter.com/86qNsdMvCE