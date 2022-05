Sidhu Moosewala Murder: पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सीएम मान और राहुल गांधी सहित कई नेताओं ने दुख जताया, जानें डॉक्टर ने क्या कहा...

Highlights आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला से हार गए थे। विधानसभा चुनाव में मनसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था। डॉ रंजीत राय ने कहा कि कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक सिद्धू मूसे वाला को मृत लाया गया था।

Sidhu Moosewala Murder: पंजाब के मनसा जिले में रविवार को मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी। घटना से एक दिन पहले राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ले ली थी।

पुलिस उपाधीक्षक (मनसा) गोबिंदर सिंह नेबताया कि 27 वर्षीय मूसेवाला को कई गोलियां लगीं। हमले के समय वह जवाहरके गांव में अपनी जीप में थे। उन्होंने हाल में हुए विधानसभा चुनाव में मनसा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर विजय सिंगला से हार गए थे।

"I am Shocked and Deeply saddened by the gruesome murder of Siddhu Moosewala. Nobody involved will be spared. My thoughts and prayers are with his family and his fans across the world. I appeal everyone to stay calm," tweets Punjab CM Bhagwant Mann



(File Pic) pic.twitter.com/ULuOpi0dDl — ANI (@ANI) May 29, 2022

मनसा अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ रंजीत राय ने कहा कि कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक सिद्धू मूसे वाला को मृत लाया गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि गायक सिद्धू मूसेवाला की जघन्य हत्या से स्तब्ध, दुखी हूं। इसमें शामिल किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा।

"Deeply shocked and saddened by the murder of promising Congress leader and talented artist, Sidhu Moosewala. My heartfelt condolences to his loved ones and fans from across the world," tweets Congress leader Rahul Gandhi



(File Pic) pic.twitter.com/XlULCUBDs4 — ANI (@ANI) May 29, 2022

कांग्रेस ने कहा कि पंजाब से कांग्रेस उम्मीदवार और प्रतिभाशाली संगीतकार सिद्धू मूसे वाला की हत्या से कांग्रेस पार्टी और पूरे देश को गहरा धक्का लगा है। उनके परिवार, प्रशंसकों और दोस्तों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि होनहार कांग्रेस नेता और प्रतिभाशाली कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या से गहरा स्तब्ध और दुखी हूं।

"The murder of Sidhu Moose Wala is unfortunate, I just spoke to Punjab CM Bhagwant Mann. Perpetrators will be given strict punishment. I urge everyone to maintain calm and peace", tweets Delhi CM & AAP national convenor Arvind Kejriwal pic.twitter.com/4WYH5RqwqI — ANI (@ANI) May 29, 2022

उनके चाहने वालों और दुनिया भर के प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना है। कांग्रेस नेता डॉ राज कुमार वेरका ने कहा कि सिद्धू मूसे वाला की मौत की ज़िम्मेदारी भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की है। यह दुष्मनी में लोगों की सुरक्षा वापस ले रहे हैं। पंजाब में क़ानून-व्यवस्था का जनाज़ा निकला हुआ है, गैंगस्टर दनदना रहे हैं।

#WATCH | Three people were brought to the hospital, out of which Sidhu Moose Wala was dead. After giving primary treatment, the two injured have been referred to a higher institute for further treatment: Dr Ranjeet Rai, Civil Surgeon, Mansa Hospital pic.twitter.com/3j0QAWkofh — ANI (@ANI) May 29, 2022

हमले पर गुस्सा और स्तब्धता जताते कांग्रेस के कई नेताओं ने संकेत दिया कि मूसेवाला की मौत हो गई है, हालांकि उनकी हालत के बारे में आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने ट्वीट किया, ''गोलीबारी में सिद्धू मूसेवाला की मौत के बारे में सुनकर स्तब्ध हूं-व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त वीडियो को संवेदनशीलता के कारण साझा नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन्हें कई गोलियां मारी गई हैं।''

Punjabi singer Sidhu Moose Wala was shot by unknown people in Mansa district, Punjab. Further details awaited. pic.twitter.com/DiK5s6UCvv — ANI (@ANI) May 29, 2022

पंजाब पुलिस ने शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला समेत 424 लोगों की सुरक्षा शनिवार को वापस ले ली थी। मूसेवाला विधानसभा चुनाव से पहले पिछले साल कांग्रेस में शामिल हुए थे। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला जो प्रसिद्ध गायक थे और उन्होंने पंजाब की शान बनाई। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की घटिया राजनीति के कारण आज वो शिकार हुए और 20 गोलियों से उन पर हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई।

#WATCH | Punjabi singer Sidhu Moose Wala was shot by unknown people in Mansa district, Punjab. Further details awaited. pic.twitter.com/suuKT20hEj — ANI (@ANI) May 29, 2022

Mr Arvind Kejriwal and Mr Bhagwant Mann, the blood of Sidhu Moose Wala are on your hands.



Have some Shame & Resign!! pic.twitter.com/YziC6qyCnh — Srinivas BV (@srinivasiyc) May 29, 2022

