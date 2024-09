MUDA Scam Row: मुडा घोटाले पर इस्तीफे की मांग के बीच सिद्धारमैया ने मोदी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ मामले उठाए, कही ये बात

Highlights सिद्धारमैया ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे उन्होंने भाजपा पर राज्य में कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए फिर से 'ऑपरेशन लोटस' चलाने का आरोप लगाया राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए दावा किया कि निष्पक्ष जांच के लिए यह जरूरी है

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा (एमयूडीए) घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद विपक्षी नेताओं के उस आह्वान का जवाब दिया, जिसमें उनसे पद से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था। सिद्धारमैया ने कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगे और उन्होंने भाजपा पर राज्य में कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए फिर से 'ऑपरेशन लोटस' चलाने का आरोप लगाया।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जेडीएस प्रमुख एचडी कुमारस्वामी, जो नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं, सहित कई अन्य राजनेता जमानत पर हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने संबंधित पदों से इस्तीफा नहीं दिया है।

सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा, "मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। एचडी कुमारस्वामी एक मंत्री हैं; उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद वह जमानत पर हैं। वह नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं। यह हमारी सरकार को अस्थिर करने की उनकी राजनीति है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं।"

