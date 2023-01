Shraddha Murder Case: श्रद्धा के पिता ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से उनके आवास में की मुलाकात, मदद की लगाई गुहार

Highlights इस मुलाकात में विकास वालकर ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सहायता मांगी साथ ही उन्होंने सीएम से अनुरोध किया है कि केस में राज्य सरकार उनकी आर्थिक मदद करे साथ ही उन्होंने सीएम से शिकायत की कि अब तक मानिकपुर थाने और तुलिंज थाने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है

Shraddha Walkar murder case: श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके मुंबई स्थित वर्षा बंगला में मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से सहायता मांगी है। इस दौरान विकास वालकर ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि अब तक मानिकपुर थाने और तुलिंज थाने के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह देखकर मुख्यमंत्री ने तुरंत मीरा भायंदर के सीपी को बुलाया और मामले पर कार्रवाई करने का आदेश दिया। उधर, दिल्ली में बार-बार सुनवाई के चलते विकास वाकर ने सीएम से अनुरोध किया कि विकास वाकर के आने-जाने के खर्च को लेकर राज्य सरकार से कुछ मदद की जाए।

