उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक और झटका, शिंदे खेमे में शामिल हुईं पार्टी प्रवक्ता और मुंबई की पूर्व पार्षद शीतल म्हात्रे

Highlights मुंबई की पूर्व पार्षद शीतल म्हात्रे मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गईं शीतल ने 2012 और 2017 में उत्तरी मुंबई के उपनगरीय दहिसर में वार्ड नंबर 7 का प्रतिनिधित्व किया था। ठाकरे नीत शिवसेना ने म्हात्रे को अलीबाग-पेन इलाके के लिए संपर्क संघटक (समन्वयक) नियुक्त किया था

मुंबईः उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट निरंतर जारी है। एक-एक कर कई नेताओं ने शिवसेना को छोड़ शिंदे खेमे का दामन थाम लिया। वहीं मंगलवार पार्टी को एक और झटका लगा। शिवसेना की पार्टी प्रवक्ता और मुंबई की पूर्व पार्षद शीतल म्हात्रे मंगलवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खेमे में शामिल हो गईं। शीतल म्हात्रे मुंबई से शिवसेना की पहली पूर्व पार्षद हैं जिन्होंने खुलेआम शिंदे को समर्थन देने की घोषणा की है।

शीतल ने 2012 और 2017 में उत्तरी मुंबई के उपनगरीय दहिसर में वार्ड नंबर 7 का प्रतिनिधित्व किया था। शिवसेना के कुछ कार्यकर्ताओं के साथ म्हात्रे मंगलवार रात, शिंदे के आवास पर गईं और उन्हें अपना समर्थन देने की घोषणा की।

Shiv Sena Spokesperson Sheetal Mhatre has today joined the faction of Maharashtra CM Eknath Shinde. She was a corporator in BMC from the Dahisar area, she confirms to ANI