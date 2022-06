एकनाथ शिंदे गुवाहाटी में होटल से बाहर निकले, कहा- 'जल्द मुंबई जाएंगे', राज्यपाल से मुलाकात की अटकलें; फड़नवीस पहुंचे दिल्ली

Highlights एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे अन्य बागी विधायकों के साथ जल्द मुंबई जाएंगे। शिंदे ने साथ ही कहा कि वे अभी भी शिवसेना में हैं, दूसरी ओर देवेंद्र फड़नवीस आज दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के अनुसार शिंदे आज मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सकते हैं।

गुवाहाटी: महाराष्ट्र में पिछले कई दिनों से जारी सियासी हलचल और तेज हो गई है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वे मुंबई जा रहे हैं। शिंदे मंगलवार दोपहर गुवाहाटी के होटल से बाहर निकले और मीडियाकर्मियों से कहा कि वे और अन्य सभी बागी विधायक मुंबई जा रहे हैं। दूसरी ओर भाजपा नेता देवेंद्र फड़नवीस दिल्ली पहुंच गए हैं।

शिंदे ने साथ ही कहा कि वे अभी भी शिवसेना में हैं। एकनाथ शिंदे ने साथ ही कहा, 'हम शिवसेना को आगे लेकर जाने का काम कर रहे हैं। इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए।'

इस बीच सूत्रों के अनुसार शिंदे थोड़ी देर में मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। मुंबई में शिंदे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में भाजपा के साथ मिलकर सरकार गठन की संभावनाओं पर भी कयास तेज हो गए हैं। ऐसी खबरें हैं कि भाजपा ने भी अपने सभी विधायकों को 29 जून तक मुंबई बुलाया है।

