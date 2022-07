भाजपा और शिंदे गुट पर संजय राउत का तंज, कहा- कसाब को भी नहीं मिली इतनी सुरक्षा जितनी इनको दी गई

Highlights संजय राउत ने कहा कि पार्टी में लोग आते हैं चले जाते हैं, ऐसा हर पार्टी में होता है। उन्होंने कहा कि कोई प्रलोभन या किसी एजेंसी के दबाव की वजह से यह लोग चले गए, यह अस्थायी व्यवस्था है।

मुंबई: शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को भाजपा और शिंदे गुट गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यजो लोग छोड़कर गए हैं उनका गांव में घूमना भी मुश्किल है। कसाब को भी इतनी सुरक्षा नहीं दी गई थी जितनी इनको (विधायकों को) दी गई। जब यह लोग मुंबई में उतरे तो लगभग आर्मी को बुला लिया था। गुवाहाटी में भी देखा होगा कि किस तरह से घेराबंदी की थी। आपको किस बात का डर है?

Party won't weaken, our oxygen isn't power. We aren't strong because we are in power, we are strong & that's why we are in power.People come & go.They opted to join our party & left due to outside forces. We'll go to villages, will find other workers: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/xjGfhYDbhL