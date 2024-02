Sheikh Shahjahan Arrest: संदेशखाली मामले में आरोपी शेख शाहजहां को TMC ने पार्टी से किया सस्पेंड, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights संदेशखाली मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को टीएमसी से निलंबित किया अब टीएमसी ने प्रधानमंत्री के समक्ष रखी ये बड़ी शर्त पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, इस केस को CBI को ट्रांसफर करें

Sheikh Shahjahan Arrest: संदेशखाली में यातना, यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को टीएमसी से 6 साल के लिए निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के प्रतिपक्ष नेता सुबेंधु अधिकारी, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को गिरफ्तार करके दिखाएं।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को दावा किया कि संदेशखाली मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के शेख शाहजहां ने पिछले महीने प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला करने वाली भीड़ को उकसाने की बात कबूल की है। वहीं, पश्चिम बंगाल अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच का जिम्मा संभाल लिया है।

#WATCH | TMC leader Derek O'Brien in Kolkata announces, "TMC has decided to suspend Sheikh Shahjahan from the party for six years." pic.twitter.com/AYq3wtktBR