शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'इंडिया' की जीत बताते हुए कहा, "संसद में आने वाले दिन बेहद नाटक भरे होंगे"

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और जानमाने अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। फिल्मी दुनिया से लेकर सत्ता के गलियारों में बिहारी बाबू के नाम से पहचाने जाने वाले सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जनता के मन में एक फिर लोकतंत्र को लेकर विश्वास बहाल हुआ है और जनता पहले की तुलना में अधिक मजबूत होकर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के खेमें में लामबंद होगी।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तृणमूल नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'मोदी' उपनाम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर कहा, "सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास एक बार फिर बहाल हुआ है। यह 'इंडिया' गठबंधन की जीत है। संसद में आने वाले कुछ दिन बेहद नाटक भरे होंगे"

