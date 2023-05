शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का किया फैसला, पार्टी में कई मुद्दों पर था गतिरोध

Highlights शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष पद को छोड़ रहे हैं एनसीपी के भीतर शरद पवार और भतीजे अजित पवार के बीच टकराव की खबरें सामने आ रही थीं। शरद पवार चाहते हैं कि एनसीपी महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ रहे लेकिन इसको लेकर सहमति नहीं है

मुंबई: महाराष्ट्र के वयोवृद्ध नेता शरद पवार ने ऐलान किया है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष पद को छोड़ रहे हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों से एनसीपी में भारी गतिरोध चल रहा था। शरद पवार के भतीजे अजित पवार को लेकर काफी गहमागहमी मची थी। बताया जा रहा था कि अजित पवार पार्टी विधायकों का बड़ा हिस्सा तोड़कर महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के साथ जा सकते हैं।

शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान अपनी आत्मकथा 'राजकीय आत्मकथा' के विमोचन के अवसर पर मुंबई में कही। साल 1999 में कांग्रेस से अलग होकर एनसीपी बनाने वाले उस वक्त से पार्टी के अध्यक्ष थे। ऐसे में उनके पार्टी अध्यक्ष पद से हटने के कई तरह के कयास लग रहे हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि पवार के बाद अब पार्टी की कमान उनकी बेटी सुप्रिया सुले के पास जाती है या फिर उनके भतीजे अजित पवार एनसीपी की अगुवाई करेंगे।

शरद पवार ने आत्मकथा के अनावरण कार्यक्रम में कहा, "मेरी इच्छा है कि अब इस पद को कोई और संभाले। इसलिए मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं।" इस बीच खबर आ रही है कि पार्टी के नये अध्यक्ष के चुनाव के लिए समिति भी बन गई है। जिसमें प्रफुल्ल पटेल, अनिल देशमुख और दिलीप वलसे पाटिल सहित अन्य नेता शामिल हैं।

