Fact Check: फर्जी है शाहरुख खान का राहुल गांधी के अगला प्रधानमंत्री बनने के दावे वाला पोस्ट, जानें क्या है सच्चाई

Highlights जांच-पड़ताल में ये बात सामने आई है कि ये ट्वीट फर्जी है। अपने एक्स अकाउंट से शाहरुख खान ने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया है। सोशल मीडिया पर शाहरुख द्वारा राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने वाला सामने आया स्क्रीनशॉट फर्जी है।

Created By: BOOM

Translated By: लोकमत हिन्दी

नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुके हैं, जिसकी मतगणना 4 जून को होनी है। एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत दर्ज करके सत्ता बरकरार रखते हुए नजर आ रहा है। वहीं, सोशल मीडिया पर मशहूर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी अगले पीएम होंगे।

हालांकि, जांच-पड़ताल में ये बात सामने आई है कि ये ट्वीट फर्जी है। यूजर्स सोशल मीडिया पर इसका स्क्रीनशॉट साझा कर रहे हैं, लेकिन बूम फैक्ट चेक ने पाया कि ये स्क्रीनशॉट पूरी तरह से फर्जी है। अपने एक्स अकाउंट से शाहरुख खान ने ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया है। बूम ने शाहरुख खान का एक्स अकाउंट पूरा चेक किया, लेकिन उसमें इस तरह का कोई भी ट्वीट नहीं मिला है।

शाहरुख खान ने अपने एक्स अकाउंट पर सबसे आखिरी पोस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स की आईपीएल 2024 में जीत को लेकर किया है। बूम ने सोशल ब्लेड टूल पर शाहरुख खान के एक्स अकाउंट की पड़ताल की, जिससे पता चला कि खान ने मई के महीने में सिर्फ दो पोस्ट ही किए। यही नहीं, शाहरुख के एक्स अकाउंट से सोशल ब्लेड के नतीजे को मिलाया गया तो पता चला कि उनके अकाउंट से कोई पोस्ट डिलीट नहीं किया गया है।

To my boys…. my team…. my champs….”these blessed candles of the night” …. My Stars…of KKR.



I cannot do a lot of things and you cannot do them all either…but together we manage most of them. That’s what @KKRiders stood for. Simply being together. Beyond the ability and… pic.twitter.com/h6G6KwNc0C