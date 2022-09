शशि थरूर लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव, सोनिया गांधी ने दी मंजूरी: सूत्र

Highlights थरूर को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की कांग्रेस की अंतिरम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दी मंजूरी सोनिया गांधी के सामने उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई शशि थरूर पार्टी में कर रहे हैं सुधारों की मांग, वे जी-23 के हैं सदस्य

नई दिल्ली:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूरकांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, कांग्रेस सांसद ने सोमवार को इस संबंध में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और उनसे पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने की मंजूरी ली।

सूत्रों के अनुसार, सोमवार हो हुई मुलाकात में जब थरूर ने पार्टी के शीर्ष पद के लिए चुनाव लड़ने को लेकर सोनिया गांधी से पूछा तो उन्होंने उनसे कहा कि वह आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं। सोनिया ने कहा कि वह (शशि थरूर) चुनाव लड़ सकते हैं (पार्टी अध्यक्ष पद के लिए) अगर वे चाहें तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है। तिरुवनंतपुरम से पार्टी सांसद ने 17 अक्टूबर को होने वाले अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है।

Senior Congress leader & MP Shashi Tharoor gets a nod from Congress interim president Sonia Gandhi to contest for the post of the party president, after he reached out to her in a meeting today, citing he can make internal democracy stronger: Sources (File pics) https://t.co/PzQrMzlbYH pic.twitter.com/cp6GbETPkX

कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने थरूर की उम्मीदवारी के बारे में एएनआई से बात करते हुए कहा कि जो कोई भी चुनाव लड़ना चाहता है वह स्वतंत्र है और ऐसा करने के लिए आपका स्वागत है। उन्होंने कहा “यह सीपी (कांग्रेस अध्यक्ष) और आरजी (राहुल गांधी) की लगातार स्थिति रही है। यह एक खुली, लोकतांत्रिक और पारदर्शी प्रक्रिया है। किसी को चुनाव लड़ने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है।'

सोनिया गांधी के साथ बैठक तब हुई जब थरूर ने पार्टी सुधारों की मांग वाली एक याचिका का स्वागत किया। “मैं इस याचिका का स्वागत करता हूं जिसे @INCIndia के युवा सदस्यों के एक समूह द्वारा प्रसारित किया जा रहा है, जो पार्टी में रचनात्मक सुधार की मांग कर रहा है। इसने अब तक 650 से अधिक हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। मुझे इसका समर्थन करने और इससे आगे जाने में खुशी हो रही है।

I welcome this petition that is being circulated by a group of young @INCIndia members, seeking constructive reforms in the Party. It has gathered over 650 signatures so far. I am happy to endorse it & to go beyond it. https://t.co/2yPViCDv0vpic.twitter.com/waGb2kdbTu