महाराष्ट्र: शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के घर के बाहर बढ़ाई सुरक्षा, इस संबंध में मुख्यमंत्री को लिखी थी चिट्ठी

Highlights शिंदे ने सुरक्षा को लेकर सीएम, राज्य के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के डीजीपी को लिखी चिट्टी पुणे में बागी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में कार्यकर्ताओं द्वारा की गई तोड़फोड़ पुणे के शिवसेना प्रमुख संजय मोरे ने दी बागी विधायकों को धमकी

मुंबई: शिवसेना में बगावत को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे के समर्थिक कार्यकर्ताओं में बागी विधायकों के खिलाफ रोष है। आक्रोशित कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों को घरों और दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है। कुछ जगहों पर दफ्तरों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई हैं।

ऐसी स्थिति से निपटने के लिए महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा ठाणे में शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वह इस समय असम के गुवाहाटी के रैडिसन ब्लू होटल में राज्य के अन्य बागी विधायकों के साथ ठहरे हुए हैं।

शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, डीजीपी महाराष्ट्र को "38 विधायकों के परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को दुर्भावनापूर्ण रूप से वापस लेने" के संबंध में चिट्ठी लिखी। उन्होंने ट्विटर पर ये लिखा, "सरकार उनकी और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है।"

पुणे के कटराज के बालाजी इलाके में सीएम उद्धव ठाकरे ग्रुप के शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पार्टी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ की है। सावंत राज्य के बागी विधायकों में से एक हैं और वे भी गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं।

Maharashtra | Security heightened outside the residence of rebel Shiv Sena leader Eknath Shinde, in Thane. He is currently staying at Radisson Blu Hotel in Guwahati, Assam, along with other rebel MLAs of the state. pic.twitter.com/hvY2pw213a