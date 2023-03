जैसे को तैसा जवाब! दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास के बाहर से हटाए गए सुरक्षा बैरिकेड

Highlights दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त के घर के बाहर सुरक्षा घटाई गई, बैरिकेड हटाए गए। खालिस्तान समर्थकों द्वारा हाल में लंदन में भारतीय उच्चायोग में उपद्रव मचाने की घटना के बाद उठाया गया कदम। इससे पहले भारत ने ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा में कमी पर कड़ा ऐतराज जताया था।

दिल्ली: खालिस्तान समर्थक अलगाववादियों द्वारा हाल में लंदन में भारतीय उच्चायोग में उपद्रव मचाने और तिरंगा हटाने की घटना के बाद दिल्ली में बुधवार को एक नजारा दिखा। दरअसल, दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस के आवास के बाहर लगे बैरिकेड को हटा दिया गया है।

ऐसा क्यों किया गय़ा, इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान अधिकारियों की ओर से नहीं आया है। हालांकि, मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार इसे भारत सरकार के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है।

सामने आई जानकारी के अनुसार ब्रिटिश उच्चायुक्त के आवास के बाहर लगे बैरिकेड को मंगलवार देर रात हटाया गया। माना जा रहा है कि लंदन में भारतीय उच्चायोग के लिए सुरक्षा की कमी की वजह से जो घटना हुई, उसी का जवाब भारत ने अब दिल्ली में दिया है।

#WATCH | Delhi: Barricades removed from outside the residence of British High Commissioner Alex Ellis. pic.twitter.com/OMSuRfsiu4