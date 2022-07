केरल में मंकीपॉक्स का दूसरा मामला, कन्नूर में 31 साल के व्यक्ति का इलाज जारी

Highlights केरल के 31 साल के व्यक्ति में मंकीपॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के मुताबिक मरीज का इलाज चल रहा है। मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है।

कन्नूर: कोरोना संक्रमण के बाद अब मंकीपॉक्स ने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच भारत में अब मंकीपॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हो गई है। जानकारी के मुताबिक केरल के कन्नूर में मंकीपॉक्स से पीड़ित एक 31 साल के व्यक्ति का इलाज जारी है।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के मुताबिक मरीज का इलाज परियाराम मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मरीज की हालत ठीक है। हालांकि उसके संर्पक में आए सभी लोगों को स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा गया है। बता दें कि इससे पहले भारत में मंकीपॉक्स का पहला मामला भी केरल से ही सामने आया था। उस वक्त हड़कंप मच गया था।

