मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सख्त लहजे में कहा, आप यहां नहीं आ सकते, होईकोर्ट जाने की दी सलाह

Highlights अदालत ने कड़े शब्दों में आप कहा, सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई, आप यहां नहीं आ सकते शीर्ष अदालत ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री को हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की आबकारी नीति मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई की

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। मंगलवार को देश की शीर्ष अदालत से सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी। अदालत ने कड़े शब्दों में आप नेता से कहा, सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई, आप यहां नहीं आ सकते आपके पास और उपाय हैं।

सिसोदिया की आबकारी नीति मामले में जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। वे फिलहाल सीबीआई की हिरासत में हैं। सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए. एम. सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा की पीठ से याचिका पर तत्काल आज ही सुनवाई की अपील की गई थी।सीबीआई ने रविवार को दिल्ली आबकारी मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

SC refuses to entertain Delhi Dy CM Manish Sisodia's plea against his arrest by CBI, suggests him to move High Court. pic.twitter.com/P5jh8UmsNJ