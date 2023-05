जेल में उदास और अकेलापन महसूस कर रहे सत्येंद्र जैन, अवसाद की शिकायत के बाद तिहाड़ जेल प्रशासन ने किया यह फैसला?

तिहाड़ जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, यदि वह या कोई बंदी अवसाद से ग्रसित है तो उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे में अगर जैन अवसाद से जूझ रहे हैं, तो हम उनकी मौजूदा मानसिक स्थिति को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए किसी अन्य मनोवैज्ञानिक की मदद लेंगे..

