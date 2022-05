Satyendar Jain: दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन गिरफ्तार, ED की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्रवाई, जानें पूरा मामला

Highlights आम आदमी पार्टी (आप) विधायक से मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है।

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेनदेन से जुड़े मामले में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। हाल ही में ईडी ने जैन के परिवार और उनकी कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां कुर्क की थीं।

जैन (57) अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य, बिजली, गृह, लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उद्योग, शहरी विकास, बाढ़, सिंचाई और जल मंत्री हैं। ईडी ने 2018 में शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी (आप) विधायक से मामले के सिलसिले में पूछताछ की थी।

Enforcement Directorate arrests Delhi Health Minister Satyendar Jain in a case connected to hawala transactions related to a Kolkata-based company: Officials pic.twitter.com/7zBWfUiAAF