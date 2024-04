Saran Lok Sabha Seat 2024: राजीव प्रताप रूडी के सामने रोहिणी आचार्य, भगवान भोलेनाथ की आराधना कर जनता द्वार, जनसंपर्क अभियान शुरू

Highlights लालू को नया जीवन देने वाली रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। सारण जाने से पहले रोहिणी आचार्य ने कहा कि अभी अपने क्षेत्र की जनता के बीच जा रहे हैं। कल बाबा हरिहरनाथ का आशीर्वाद मिला, माता-पिता का आशीर्वाद मिला, सास ससुर का आशीर्वाद मिला।

Saran Lok Sabha Seat 2024: सारण लोकसभा सीट से राजद की उम्मीदवार बनी राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मंगलवार से अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया। रोहिणी आचार्य पूरे लाव-लश्कर के साथ राबड़ी आवास से छपरा के लिए रवाना हुईं। इससे पहले उन्होंने भगवान भोलेनाथ की आराधना की। इसके बाद मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद और भगवान शिव से आशीर्वाद लेने के बाद रोहिणी ने चुनावी शंखनाद करते हुए चुनाव प्रचार शंखनाद कर दिया। दरअसल, लालू को नया जीवन देने वाली रोहिणी आचार्य पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं।

VIDEO | Lok Sabha Elections 2024: "BJP should not talk about 'parivarvad' because if we look at them, there is a long list of 'parivarvad'," says RJD leader Rohini Acharya. #LSPolls2024WithPTI#LokSabhaElections2024pic.twitter.com/YTVIrSgl5u