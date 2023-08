"अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ती हैं तो उनकी जीत तय": संजय राउत

Highlights शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। राउत ने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं। राउत ने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन तोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे को दोषी ठहराने के लिए भी पीएम मोदी की आलोचना की।

मुंबई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि अगर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधीवाराणसी से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ती हैं तो चौंकाने वाले परिणाम हो सकते हैं क्योंकि उनका विजयी होना मुश्किल हो सकता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए संजय राउत ने कहा, "अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ती हैं तो उनकी जीत तय है। वाराणसी के लोग प्रियंका गांधी को चाहते हैं। भाजपा के लिए रायबरेली, वाराणसी और अमेठी की लड़ाई कठिन है।"

If Priyanka Gandhi fights from Varanasi against PM Narendra Modi then she will win for sure. Varanasi people want Priyanka Gandhi. The fight for Raebareli, Varanasi & Amethi is tough for BJP: Uddhav Thackeray Faction MP Sanjay Raut (13/08) pic.twitter.com/Vz12HMQlCw