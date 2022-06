सरकार बचाने की कोशिश की तो पवार को घर नहीं जाने दिया जाएगा, संजय राउत का दावा- भाजपा के केंद्रीय मंत्री ने दी धमकी

Highlights संजय राउत ने कहा कि एमवीए सरकार बचे या न रहे, पवार के लिए ऐसी भाषा स्वीकार्य नहीं संजय राउत लगातार दावे कर रहे हैं कि उनके संपर्क में 20 से अधिक विधायक हैं

मुंबईः महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया कि भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री ने धमकी दी कि अगर एमवीए सरकार को बचाने के प्रयास किए गए, तो शरद पवार को घर नहीं जाने दिया जाएगा। गौरतलब है कि एमवीए के घटक दल एनसीपी के प्रमुख शरद पवारमहाराष्ट्र में उद्धव सरकार को बचाने के लिए आगे आ चुके हैं।

संजय राउत ने हालांकि भाजपा के उस मंत्री के नाम का खुलासा नहीं किया जिसने ऐसी बात कही। शिवसेना नेता ने यह बात अपने एक ट्वीट में कही। शिवसेना नेता ने ट्वीट में लिखा कि एमवीए सरकार बचे या न रहे, शरद पवार के लिए ऐसी भाषा का उपयोग स्वीकार्य नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार के संटक में आने के बाद पवार ने अपनी पार्टी के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद राकांपा नेता प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और जयंत पाटिल उद्धव का समर्थन करने के लिए पूरी ताकत से सामने आए। शिवसेना ने आज दोपहर 12 बजे शिवसेना भवन, मुंबई में सीएम उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में पार्टी के जिलाध्यक्षों की बैठक बुलाई है।

