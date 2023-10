Same-sex marriage case: विवाहित विषमलैंगिक जोड़े को लेकर बोले CJI- "ऐसी कोई चीज नहीं जो ये साबित करे कि..."

Same-sex marriage case: समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पांच न्यायाधीशों की पीठ बैठी है। इसी क्रम में समलैंगिक विवाह मामले पर प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो यह साबित करती हो कि केवल एक विवाहित विषमलैंगिक जोड़ा ही एक बच्चे को स्थिरता प्रदान कर सकता है।

उन्होंने ये भी कहा कि विषमलैंगिक जोड़ों को दिए गए भौतिक लाभ/सेवाएं और समलैंगिक जोड़ों को इससे वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। अपनी बात को जारी रखते हुए प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि समलैंगिक जोड़ों को गोद लेने का अधिकार न देने वाला CARA सर्कुलर संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है।

