Sambhal News: सपा सांसद जिया-उर-रहमान के आवास पर स्मार्ट बिजली मीटर लगा?, सुरक्षा तेज, अलर्ट पर पुलिस, देखें वीडियो

Highlights दीपासराय में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। हम सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए हैं। ‘सुई को फावड़ा’ बनाया जा रहा है।

Sambhal Shiv Mandir News: संभल से समाजवादी पार्टी (सपा) के लोकसभा सदस्य जिया-उर-रहमान के आवास पर मंगलवार को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्मार्ट मीटर लगाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। संभल के विद्युत विभाग के उपमंडल अधिकारी-प्रथम (एसडीओ) संतोष त्रिपाठी ने बताया कि संभल के सांसद जिया-उर-रहमान के दीपासराय स्थित आवास पर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए बिजली विभाग की टीम आई है तथा पुराने मीटर को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाया गया है। उन्होंने बताया कि दीपासराय में अन्य घरों के मीटर भी बदले जा रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस साथ आई है।

Sambhal, Uttar Pradesh: SP MP Ziaur Rahman Barq's residence is undergoing the installation of a smart meter by the electricity department. The process is being carried out under heavy security with a large police presence, including ASP Chandra, CO Sambhal, RAF, and PAC officers pic.twitter.com/72V5Kzhm0k