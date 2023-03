अमित शाह के UPA सरकार द्वारा 'दबाव' बनाने वाले बयान पर सलमान खुर्शीद ने पूछा- उन्हें ये 8 साल बाद याद आया?

Highlights कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि 8 साल और उन्हें अब याद आया? उन्होंने कहा कि उन्हें नाम का खुलासा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्या यह वही अधिकारी है जो उन पर दबाव बना रहा था और अब उनके इशारे पर दूसरों के साथ ऐसा कर रहा है?

नई दिल्ली: पूर्व विदेश मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद से जब पूछा गया कि क्या विदेश मंत्रालय को हस्तक्षेप करना चाहिए और राहुल गांधी के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए अपने जर्मन समकक्षों से बात करनी चाहिए तो इसपर उन्होंने कहा कि हमें उन्हें क्यों बताना चाहिए कि उन्हें क्या करना चाहिए?

उन्होंने आगे कहा कि यह उनका काम है। अगर उन्होंने हमसे मदद मांगी होती तो हम इसके बारे में सोचते। लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि जो कुछ कहा गया है हम उससे सहमत हैं। हम किसी बाहरी चीज का विरोध कैसे कर सकते हैं, जिससे हम यहां सहमत हैं?

वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नीत यूपीए सरकार के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उनसे पूछताछ के दौरान गुजरात में एक कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फंसाने के लिए उन पर 'दबाव' डाल रही थी।

इसपर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि 8 साल और उन्हें अब याद आया? उन्हें नाम का खुलासा करना चाहिए। क्या यह वही अधिकारी है जो उन पर दबाव बना रहा था और अब उनके इशारे पर दूसरों के साथ ऐसा कर रहा है?

बता दें कि न्यूज 18 राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में विपक्ष के इस आरोप पर एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने यह बात कही कि नरेंद्र मोदी सरकार उन्हें निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का 'दुरुपयोग‍' कर रही है। उन्होंने कहा कि सीबीआई कांग्रेस सरकार के दौरान कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में मोदी जी (जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे) को फंसाने के लिए मुझ पर दबाव बना रही थी।

