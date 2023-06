साकेत गोखले ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले नेताओं, पत्रकारों के डेटा में लगाया सेंधमारी का आरोप, केंद्र से पूछा, "आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं है?"

Highlights तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साकेत गोखले ने कोविड डेटा को लेकर किया सनसनीखेज दावा गोखले ने कहा कि टीकाकरण में लिये गये नेताओं और पत्रकारों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई है उन्होंने कहा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी मंत्री अश्विनी वैष्णव की अक्षमता को कब तक नजरअंदाज करेंगे

दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता साकेत गोखले ने एक बेहद सनसनीखेज दावा करते हुए आरोप लगाया कि भारत में कोरोना से सुरक्षा के लिए लगाये गये टीकाकरण में लिये गये कई नेताओं और पत्रकारों की व्यक्तिगत जानकारी लीक हो गई है।

टीएमसी नेता गोखले ने सोमवार को इस बात का खुलासा करते हुए इस बात पर चिंता और हैरानी जताते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल किया कि क्या कोविड वैक्सीन लेने वाले राजनेताओं और पत्रकारों सहित कई नागरिकों का डेटा लीक होने की जानकारी सरकार को क्यों नहीं है।

साकेत गोखले ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किये। तृणमूल नेता गोखले ने कहा, "यह बेहद चौंकाने वाला है, मोदी सरकार का एक बड़ा डेटा उल्लंघन हुआ है, जहां सभी टीकाकृत भारतीयों के मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, मतदाता सहित व्यक्तिगत विवरण आईडी, परिवार के सदस्यों का विवरण आदि लीक हो गया है और सारी जानकारी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।"

